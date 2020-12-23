內地食品價格上升　蔥價創4年新高

北京「大葱身價飆升，生薑價格升了近一倍」消息，成為內地網上熱話，網民以「薑你軍」（因普通話中，薑與將是諧音），「向錢葱」，諷刺葱、薑價急升。農業農村部蔬菜市場分析預警團隊首席分析師、中國農業科學院農業信息研究所副研究員張晶表示，「大葱價格已達近4年來最高水平，生薑價格更創6年新高。

內謀記者近日走訪了北京多家超市、街市，西城區一菜市場蔬菜檔的老闆稱，「十一」長假期之前，薑還是每500克8元多（人民幣，下同，約9.5港元），但假期回來，進貨價已經漲至13元（15.5港元）。葱則升至每500克6元（約7.2港元）左右。

在一些非主產區，生薑價格已漲到每500克20多元（約24港元）。據農業農村部全國農產品批發市場價格信息系統監測，9月上旬以來，大葱價格連續11周上漲。

中國蔬菜流通協會常務副會長陳明向內媒表示，「一方面因為前兩年收益不太好，主產區都減少了種植薑葱的面積。另一方面產區尤其是山東主產區，7、8月份雨水比較多，出現洪水，大葱和薑受了一些災，造成收成不太好，總產量受到影響。

中國薑網分析師指出，同時，受新冠疫情影響，全球陷入公共衞生危機中，生薑因其特有保健效用，今年前期出口需求量增加，對價格也有所提升。春節前生薑價格可能會有所下降，但幅度不會太大。