城管禁民眾冬至前後焚燒冥鏹　違者最高罰2000元人民幣

踏入冬季後，安徽合肥市空氣污染嚴重。廬陽區城管局近日發出通報，禁止民眾在冬至前後（12月18日至24日）沿街售賣、焚燒冥鏹；違規焚燒紙錢者將處以500元（人民幣，下同，約600港元）以上﹑2,000元（約2,400港元）以下罰款；售賣冥鏹的商販則罰款500元。

城管執法大隊負責人表示，老城區一些居民在冬至前後會焚燒冥鏹祭祖，然而這種方式不但會引發火災，還會加重霧霾天氣。為此，城管在公共道路、公園、沿河岸邊等設置60個崗點，每點安排了2至3名城管執法隊員當值，嚴查露天售賣、焚燒冥鏹行為。同時配備垃圾桶、水桶，第一時間撲滅燃燒火焰、清理灰燼。

另外，包河區城管大隊亦成立了9支夜查小分隊，在本月18日至24日期間，在市民往年焚燒冥幣的路段當值，對亂燒冥紙等不文明行為進行宣傳勸阻，並呼籲市民文明祭祖。當局亦會在冬至過後，安排人手清理祭祀後留下的紙灰、祭祀品，並安排灑水車、小型沖洗車對焚燒痕跡及污染路面、人行道進行徹底沖洗，保障路面整潔乾淨。