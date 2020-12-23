留美碩士打死7旬母　二審改判刑16年

台北市一名林姓留學美國女碩士去年因細故，持棍並用腳踹踢其72歲的母親致死。案件早前一審依傷害直系血親尊親屬致死罪被判刑18年，惟二審考量她弒母時辨識力降低，減刑改判16年，最高法院駁回其上訴定讞。

台媒周二（22日）報道，高等法院認為，43歲林女犯案後對案發細節避重就輕、反覆其詞，顯見其並未深刻反省自身行為及其造成的損害，難查其悔意，但考量她罹患思覺失調症，犯案時辨識能力顯着減低，遂作出上判刑。

事發在去年3月1日上午，林女案發前搬至天母東路豪宅與母親同住，她懷疑母親拿她的東西，到林母房間查看時，發現玻璃罐中裝有4張百元新台幣鈔票（約111港元），便懷疑林母要用巫術詛咒她去死，故用棍棒等持續毆打林母背部，並徒手猛掐其頸部致死。

林女隨後跑到精舍參加活動，事發3小時後，她返家清理臥室血跡後再報警，並謊稱2名男子將受傷的母親攙扶返家，林母其後傷重死亡，且稱母親有輕生傾向。

惟從林母的解剖相驗報告發現，林母生前頭頸胸腹背部及四肢多處有鈍傷，心臟、肺臟、脾臟挫裂傷並有氣血胸，導致多器官損傷、窒息死亡。警方及後調閱路電視畫面後查出真相。