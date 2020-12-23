婦人河邊洗碗遇野生揚子鱷　保護區：可和諧共存

安徽省宣城市一名李姓女子周一（21日）在河邊洗碗時，遇到野生揚子鱷，並拍攝片段上載至互聯網，引起熱議。該區揚子鱷國家級自然保護區管理局周二（22日）表示，該品類的鱷魚性格較溫馴，一般不會主動攻擊人，故人鱷可和諧共處。

李女稱，數年來該野生揚子鱷不時會上岸覓食，還抓過家裏養的小雞吃，但自己並不怪罪牠。牠亦未曾攻擊過人，所以不害怕牠，甚至會主動拍牠和餵給牠吃的。李女指鱷魚在河內有洞穴，有時會出來曬太陽，並捉河裏的魚吃；平時鱷魚也不怕鄰近幾戶居民，但見到陌生人就會跑到水下。在影片中可見，鱷魚在岸邊露頭，岸上擺著李女廚具等用品。

有網友表示擔憂，人和鱷魚的生活環境應該分開最好。但保護區表示，只要不是打農藥等有毒有害的東西，正常的人類活動對揚子鱷的影響不是很大，因涉及到野生動物保護，人鱷分離要依據相關法律法規進行，不能因人影響鱷或鱷影響人就簡單的分離。保護區也會在當地進行監管，避免發生人鱷相傷的事件。

宣城警方就揚子鱷會傷人、能當寵物等問題作出回應，指揚子鱷是全世界體形最小的鱷魚，不會長太大；牠是國家一級重點保護動物，故不能當寵物養，否則便是犯罪。據了解，揚子鱷俗稱「土龍」或「中華龍」，因其主要生活在長江（又名揚子江）而得名。揚子鱷已在地球上生活了2億多年，屬恐龍近親，有「活化石」之稱。