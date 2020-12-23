黃河開發率達80%　水利部暫停水資源超載區新增取水許可

中國水利部周二（22日）表示，黃河目前開發利用率高達80%，為解決黃河流域水資源過度開發的問題，當局決定暫停新增該流域水資源超載地區的新增取水許可。

水利部近日印發了《關於黃河流域水資源超載地區暫停新增取水許可的通知》，指黃河在中國經濟社會發展和生態安全方面具有重要地位。通知又指出，自1999年黃河實現統一調度以來，實現了21年不斷流。但黃河流域當前水資源開發利用率高達八成，遠超一般流域40%生態警戒線，部分支流仍然存在斷流或不滿足生態水量需求，部分地區地下水過度抽採情況極為嚴重。

水利部水資源管理司負責人表示，雖然部分地區有水資源短缺的客觀因素，但主要是部分地區的經濟社會發展沒有以水而定、量水而行，超過了水資源承載能力。因此，《通知》明確指出了黃河流域水資源超載地區，包括地表水超載的13個地級市(涉及6個省區)和地下水超載62個縣(涉及4個省區17個地級市)。他強調，暫停水資源超載地區新增取水許可，是推動解決黃河流域水資源過度開發利用問題、促進黃河流域生態保護和高質量發展的必要措施。