德駐聯國代表臨別籲中國釋放兩加拿大人　耿爽回應「走得好」

德國常駐聯合國代表霍伊斯根（Christoph Heusgen）行將退休，他周二（22日）出席最後一次安理會議時，呼籲中國趁聖誕節到來釋放兩名拘押的加拿大公民，中國常駐聯合國代表團副代表耿爽聽畢，以霍伊斯根「走得好」作回應。

德國本月底結束為期兩年的聯合國非常任理事國任期，而任職外交官40年的霍伊斯根亦會在此後退休；他在周二的安理會議上表示：「讓我在我的任期最後，呼籲我的中國同事請北京釋放康明凱和斯派佛。聖誕節是作出這姿態的適當時機。」

耿爽回應時指，霍伊斯根濫用安理會惡意攻擊其他成員，企圖敗壞工作氣氛。他說：「我想說句心底話：走得好，霍伊斯根大使（Good Riddance , Ambassador Heusgen）。我希望2021年你不在之後，安理會能夠更好地履行職責，去維持國際和平及安全。」

霍伊斯根在會上也對俄羅斯駐聯合國副代表波利揚斯基（Dmitry Polyanskiy）說，希望他讀讀幾篇有關俄國反對派領袖納瓦尼的文章。波利揚斯基也不客氣地回應：「看來他（霍伊斯根）對安理會發展出某種依戀。就算與會議主題無關，會議上都不乏對俄羅斯的批評。我希望在1月1日之後，這種克里斯托夫（霍伊斯根的名字）病徵會好轉。」