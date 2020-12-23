美國參眾兩院通過西藏法案　跨黨派議員歡迎

美國國會參眾兩院周一（21日）通過「西藏政策及支援法案」，提出保護西藏民眾權益等要求，以及對干預西藏宗教事務的北京官員追責。美國國會及行政當局中國委員會（CECC）周二（22日）歡迎法案通過，並促請國務院利用法案賦予的權能，解決西藏境內日益嚴重的侵犯人權行為。

CECC主席、民主黨眾議員麥戈文（James McGovern）表示，法案表明美國決心維護人權，關心被壓迫的人，並與為自由而戰的人站在一起。法案通過確保美國人民未來繼續成西藏人民的堅定夥伴。

委員會聯合主席、參議員魯比奧稱，通過法案傳遞一個重要信息，就是美國支持西藏人民，反對中共干涉確認達賴喇嘛等西藏佛教領袖宗教程序的任何努力。他同時指出，美國必須繼續揭露中共在西藏內部以及中國以外地區，對西藏人民的宗教、文化和語言所發動的嚴重攻擊。

西藏流亡政府總理洛桑桑蓋周三（23日）認為是西藏民眾爭取民主的一項勝利，指美國國會通過有關法案具歷史意義，亦顯示西藏議題仍是美國的優先事項。

此外，美國國會周一的財政年度撥款法案中，也包含與新疆相關的條文，內容要求國務卿在法案生效的90日內，認定北京對維吾爾在內少數民族的迫害，是否構成「暴行」。