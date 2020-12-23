桃園機場擬入美預先通關計劃　美方人員或將派駐當地

美國國土安全部（DHS）代理部長沃爾夫（Chad Wolf）日前透露，當局正在處理台北桃園機場加入美國的境外預先通關計劃（US Border Preclearance）的申請。台外交部周三（23日）回應稱，在美方於9月29日開放申請時，桃園機場已第一時間交表。據悉，若申請成功，美國國土安全部人員將被允許派駐桃園機場。

沃爾夫周一（21日）出席美國保守派智庫傳統基金會（Heritage Foundation）論壇時提到，美國國土安全部正與台灣方面溝通，處理相關申請。據了解，台灣的蔡英文總統去年出席「台灣關係法40年慶祝酒會」時曾公開表示，台灣已準備好加入美國境外預先通關計劃。

台外交部發言人歐江安周三則解釋，機場方早前已向美國海關暨邊境保護局（CBP）遞交申請；本案正由美方審核中，台外交部將協同相關部會共同合作，並與美方密切溝通，力促桃園機場順利加入。

美國國土安全部網站訊息指出，目前美國境外預先通關計劃納入全球15處機場，包括愛爾蘭、巴哈馬、加拿大等國。國土安全部海關及邊境保護局人員將派駐當地，對飛往美國的班機執行旅客上機前的安全檢查。

資料顯示，目前美國境外預先通關計劃尚未在亞洲實際執行。香港曾於1970年代考慮實施，惟因啟德機場空間限制而作罷；南韓在2014年一度宣稱仁川機場擬加入計劃，但評估將衝擊免稅店收入，隔年便已放棄。若台方申請獲批，桃園機場將成為美國在亞太地區第一個境外通關點。