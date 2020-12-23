萊豬進口表決在即 警方設拒馬及圍欄防示威者攻佔立法院

台灣的立法院周四（24日）表決進口含瘦肉精的美國豬肉（又稱萊豬），在野國民黨在議會內外籌備攻防戰。為了避免示威者失控攻佔立法院，台北市警方已架設層層拒馬及圍欄，氣氛漸趨緊張。

表決法案包括關於萊豬進口的《學校衞生法》、《食品安全衞生管理法》兩項修法草案與9項行政命令；前者有9項條款，後者有20項條款須逐項表決。至於9項行政命令，朝野立委的提案及附帶決議共達129條。

在立法院外靜坐抗議的國民黨前立委沈智慧表示，警方從周一（21日）晚上布置加上有刺鐵絲的拒馬，並在外圍加設圍欄；為了防止有人推倒障礙物，警員以電鑽在道路上鑽洞，再加入鋼釘固定，即使有人翻過圍欄，亦未必越過拒馬。

沈智慧形容障礙物猶如柏林圍牆及監獄鐵欄，把民心阻隔在立法院外，認為政府已下定決心開放萊豬進口。除了層層布防，警方亦在立法院附近多個路口設立路障，嚴格管制人車進入。

國民黨早前表示，修法草案及行政命令連同附帶決議，只要有提案就發言一次。民進黨黨團總召集人柯建銘稱，《學校衞生法》與《食品安全衞生管理法》已有很多版本加上9項行政命令，以國民黨提出政黨比例推派發言人數計算，需花上20小時處理，表決日一定處理不完。此外，針對行政命令提出的附帶決議，宣讀加處理至少耗費3小時。