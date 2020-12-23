東莞推動與港澳跨境金融合作　鼓勵企業赴港上市

東莞周二（22日）周二舉行新聞發布會，宣布推出支持大灣區建設的金融行動方案，內容提出鼓勵符合條件的當地企業赴香港上市，推進莞港澳授信跨境合作。

該名為《東莞市貫徹落實〈關於金融支持粵港澳大灣區建設的意見〉行動方案》（下稱方案），由東莞市金融工作局聯合人民銀行東莞市中心支行、東莞銀保監分局共同印發，內容分為5大部分共80條具體措施。

方案重點包括，多措並舉促進大灣區跨境貿易和投融資便利；深化莞港澳金融合作，構建多元化金融服務體系；推進莞港澳金融市場互聯互通，拓闊境外投資渠道；以及進一步提升金融服務創新水平方面，包括提升金融科技應用水平、加強科技創新金融服務、支持製造業高質量發展、推動供應鏈金融創新發展、為中小微企業提供融資增信支持、金融助力穩外貿外資、構建多層次融資擔保體系等。

在持續深化莞港澳跨境金融合作方面，方案提出為符合相關規定的轄內企業在澳門發債提供支持；參與大灣區綠色金融合作；推動莞港澳金融人才交流。方案亦提出「推動東莞銀行香港代表處升級為香港分行，透過內外業務聯動，為在莞港資企業以及在港莞籍企業提供特色化的跨境金融服務」。

東莞是廣東省首個港澳台資銀行齊集的地級市，地方法人金融機構涵蓋除保險業外的金融業主要種類，資產總額超9,000億元人民幣（約1萬億港元）。目前東莞20家境外上市企業中，18家在港上市。