高速貨運動車組唐山下線　最高時速達350公里

中國首列時速350公里高速貨運動車組，於周三（23日）在河北唐山正式下線。中車唐山公司表示，該列車將能滿足600至1,500公里中長距離快速貨運需求，亦是全球首次實現該時速載貨列車，顯著提升了中國軌道交通裝備的自主創新水平。

中車唐山公司高速貨運動車組總設計師梁永廷指出，有別於普通客運動車組，高速貨運動車組在每節車廂側面都有一對2.9米闊、全球最大開度的裝載門，以滿足將來的載貨需要，而且該動車組突破了承載系統、運行系統、智能化裝卸設備、快速裝卸等多項軌道交通貨運快速化關鍵技術，又配備了標準集裝器譜系化產品及模塊化貨運專用地板等裝卸設備，顯著提升裝卸作業效率。

梁續稱，高速貨運動車組利用大數據分析、雲端虛擬配載、精準重量控制等技術，合理分配貨物。並採用無載波脈衝通信(UWB)技術、移動數據網絡及北斗衞星導航技術，實現了貨物的精準識別、精確定位和貨物資訊的車地交互。另外，該車組採用仿生學原理，以中華鱘骨骼線形為特徵，增大了車頭長細比，經風洞試驗證明，該頭型大幅降低了運行阻力。