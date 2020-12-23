涉黑組織不滿新聞報道　圍報社逼刊文道歉

湖南省長沙市開福區人民法院近日就一宗涉黑案一審宣判，一個家族式經營的黑社會組織因犯敲詐勒索、尋釁滋事等罪，該組織首領最終被重判入獄。據指，該組織曾因不滿報章報道，派人圍堵報社，最終迫報章登報道歉。

案情指，自1990年以來，王忠和及其家人在長沙當地橫行無忌。1999年，王忠和先後成立多家房地產發展公司，通過非法佔用農地興建別墅出售等方式斂財。王又透過成立物業管理公司大量招聘保安和職員，充當手下和打手，進一步斂財。

2003年11月，王忠和因不滿三湘都市報報道王旗下開發公司涉嫌欺詐銷售，於是煽動其開設學校的100多名教師，圍堵該報，並迫使該報登報賠禮道歉。

此後，王忠和旗下的物業公司不斷發展和壯大，並透過吸納職工，形成以他為核心，並以其部分家族成員和物業公司員工為主體的黑社會性質組織。多年來，該黑社會組織涉犯聚眾擾亂社會秩序、尋釁滋事、敲詐勒索、誣陷、非法拘禁、故意傷害、強迫交易、非法佔用農地、串通投標、妨害公務、非法侵入住宅等犯罪活動，同時涉及16宗毆打他人、攔截、恐嚇等違法活動。

11月12日至26日，該涉黑組織共23名被告分兩案，由開福區人民檢察院依法提起公訴，並由開福區人民法院審理。案件上周五（12月18日），王忠和被判有期徒刑23年，剝奪政治權利五年，沒收個人全部財產。其餘22名被告則分別判監1年至14年不等。