廣州揭套路貸團夥架構精細　設法律顧問專責訴訟

廣東省廣州市公安局周二（22日）召開新聞發布會，介紹該局從化區分局自3年前開展掃黑除惡專項行動以來，共搗破涉黑惡組織和犯罪集團共5個、套路貸團夥5個，全區實現涉黑惡案情持續下降。發布會上介紹當地早前破獲的一個套路貨團夥，透過訴訟等法律手段以及電話滋擾的軟暴力方式追債。警方稱，該套路貨團設有法律顧問，專門處理合同和訴訟等問題。

2019年2月，從化警方發現轄區內一個套路貸團夥，以民間借貸為幌子，放款前與借款人簽訂虛高借款合同，在收取高額利息的同時，又從借款人處獲取其親屬信息，要求借款人將虛高部分借款轉帳或提現給第三者。當借款人無力還款時，該團夥便利用借款合同向法院提起訴訟，向借款人施加壓力，又以電話滋擾、恐嚇等軟暴力手段追債。

從化警方調查發現，該套路貸團夥的業務架構體系，從接單、談業務、簽合同、提訴訟、追債等，都有明確分工，團夥成員亦要接受培訓。同時團夥還設法律顧問，針對制訂合同、事主抵押貸款後可能存在的問題，確認操作和應對。

經一個多月偵查，從化警方於今年4月24日分別在從化區、番禺區等地收網，將團夥主腦賴某等10人全部逮獲，繳獲、扣押涉案手機14部、電腦5部、車5輛、銀行卡30張、借款合同過百份。賴某等人其後已被從化區人民法院依法判處有期徒刑。

從化警方自2018年以，全力摧毀黑惡犯罪經濟基礎，實現「打財斷血」，查封、凍結涉案現金存款400多萬元（人民幣，下同，約480萬港元），凍結股票帳戶資金1,300多萬元（約1,560萬港元），查封、限制交易房產折合價4,700多萬元（5,638萬港元）。