夫婦高調尋失散19年兒子　得知聾啞拒相認

居於上海的一對安徽籍夫婦劉義功、時紅蓮，今年10月向內媒求助，希望找回19年前棄養的兒子。當時內媒更刊出劉氏夫婦催人熱淚的專訪，引廣泛關注。不過成功尋回其兒子後，疑因為其兒是聾啞人士而拒絕接回兒子，惹來非議。

劉義功指19年前與妻子在濟源煤礦打工時誕下一名男嬰，男嬰出生7日患上感冒，後惡化成肺炎。當時醫生告訴他們，男嬰不太可能活下來，夫婦2人決定棄養該名男嬰。他們夫婦其後轉到上海工作，另育有一子一女。他們每隔一段時間便會來濟源的煤礦尋子，他更透露妻子因憶子成狂，患上了心臟病，終日愁眉苦臉。

其尋人專訪中稱，「19年了，爸爸每天都在想念你，從來沒有把你剛出生的面孔從腦海裏抹去……」強調「生要見人，死要見屍」，他們把血液中的DNA交給上海警局，希望增加尋回兒子的機會。

報道傳開後，大家都紛紛幫忙尋人。原來該名男嬰當年被濟源的農民韓平軍收養了，韓表示當他是親生兒子般疼愛，更改名為韓全欣。韓全欣是一名聾啞人士，而韓平軍為了照顧兒子，自學手語，又帶韓全欣到醫院做人工耳蝸手術。

韓平軍近日向內媒稱，他與劉氏夫婦和警方聯絡後，不久接獲警方的通知，證實韓全欣確實是劉氏夫婦的親生兒子。不過2個月過去了，劉夫婦沒有來與兒子相認，更拒絕承認DNA報告，本月19日更封鎖了記者和韓平軍的微信。