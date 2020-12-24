美籍台女遊花蓮離奇失踨　家屬疑與加籍丈夫有關

台裔美籍女子古雅芳（Alice Ku）去年11月，與加拿大丈夫赴台灣旅遊，期間曾前往花蓮太魯閣，之後其丈夫稱古女與導遊「私奔」，同年12月獨自返回美國。事隔逾一年，古女猶如人間蒸發，家屬擔心古女遭遇不測，除在台、美兩地報警外，也在社交網公告懸賞尋人。家屬懷疑，古女失蹤與其丈夫有關。

古女現年38歲，去年11月24日，她與人在美國的姊姊互傳訊息，討論如何慶祝自己生日，但其實當日她跟丈夫H先生，一起從三藩市飛到台灣。據古女家屬稱，61歲的H先生是一名工程師，長年在美國工作，因負責台灣的業務，所以經常穿梭美台兩地。古女與H先生相識僅4個月便瞞着家人閃婚，兩人曾多次遊台。

家屬透過私家偵探得知，古女與H先生於去年11月24日抵達台灣桃園機場，據H先生稱，夫婦二人離開機場後乘高鐵南下新竹，先轉抵台南，同月26日再乘高鐵到高雄，在左營站附近租車自駕遊。兩日後，兩人入住花蓮市區的酒店。同月29日，古女找了一名導遊負責開車到太魯閣遊玩，途經合歡山知名景點松雪樓，下山後返回花蓮市區，前後將近6小時。

H先生稱，古女與導遊途中「撻着」，回到市區後偷約在花蓮火車站私奔，他便獨自返回酒店，並於同年12月1日乘機返美。家屬曾經找H先生對質，但對方卻支吾以對，更稱「你們有甚麼問題，找我律師」，之後拒與家屬接觸。

據了解，台灣警方曾翻查花蓮火車站的閉路電視畫面，卻不見古女以及該名導遊的身影。由於古女手機訊號最後出現在太魯閣附近，今年5月，花蓮警方曾搜山兩天卻一無所獲。台灣的刑事局國際刑警科表示，由於H先生是加大拿人，無法傳喚他到台交代案情，目前只能呼籲目擊者提供線索。