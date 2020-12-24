美共和黨人促太平洋盟友　勿讓華企建海底電纜

克魯茲（左）與魯比奧（右）曾去信密克羅尼西亞，促對方勿讓華企鋪設海底電纜。

英媒周三（23日）引述消息報道，兩名美國共和黨參議員曾去信警告其太平洋盟友密克羅尼西亞，指若果讓中國企業以低價投得當地海底互聯網電纜鋪設項目，將對項目構成安全威脅。此舉劍指一間從華為分拆出來的公司。

報道指，共和黨參議員克魯茲（Ted Cruz）與魯比奧（Marco Rubio），本年9月18日曾去信密克羅尼西亞，表示中國可能利用此海底互聯網電纜鋪設項目，進行間諜和地緣政治脅迫活動。

英媒較早前曾報道，由中國的華為技術有限公司成立、現由另一間華企持有多數股權的華為海洋，提交報價比競爭對手低逾20%的標書，競投該個總值7,260萬美元（約5.66億港元）、由世界銀行和亞洲開發銀行支持的項目電纜鋪設項目。上述項目旨在改善台灣盟友瑙魯共和國、密克羅尼西亞、基里巴斯等太平洋島國的通訊網絡。惟消息人士透露，項目在投標評估階段陷入僵局。

美國政府一直指控華為會把數據交給中國政府作為蒐集情報之用，並早已敦促全球各國，不要讓華為技術有限公司供應關鍵的基礎設施。華為一直也否認指控，中國外交部亦指美方企圖抹黑中國公司。

另外，美國國土安全部已正式發出一項針對中資公司的安全警告，提醒美企使用與中國有聯繫公司的數據服務及設備時，有機會構成網絡安全風險，應採取加強資訊保安措施，減少將數據儲存在中國。當中提到華企產品或有後門、漏洞或隱藏的資料收集機制，恐交予中國政府使用；另提到中國國安相關法令，允許政府要求華企和人民變更產品，從事間諜或侵犯知識產權，形容是中國政府資助的盜竊行為。