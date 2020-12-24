市場監管總局依法對阿里涉嫌壟斷行為立案調查

據內地官媒報道，近日市場監管總局根據舉報，依法對阿里巴巴實施「二選一」等涉嫌壟斷行為立案調查。

另外，人民銀行、中銀保監會、中國證監會及國家外匯管理局將於近日約談螞蟻集團，督促指導螞蟻集團按照市場化、法治化原則，落實金融監管、公平競爭和保護消費者合法權益等要求，規範金融業務經營與發展。

此外，螞蟻集團微信公眾號最新發文指出，集團已收到監管部門的約談通知，並將認真學習和嚴格遵從監管部門的要求，不折不扣地做好相關工作的落實。

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