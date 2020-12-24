傳華突要求投資歐洲核電廠　中歐投資協定現變數

中國和歐盟積極爭取年底前簽署中歐投資協定，中方與歐洲多國領導人周三（23日）晚通電話，冀合作推動早日達成協議。但有德媒引述消息指，中方突然提出投資歐洲核電廠的要求，歐盟內部近日亦出現反對聲音，令談判出現變數。

德國《經濟周刊》（Wirtschaftswoche）周三引述歐盟知情人士指，中方在談判中同意開放歐洲商企投資金融、電訊、電動車製造等行業，但認為中國核電技術較先進，要求投資歐洲核電廠並採用中國技術。中國近年大力投資歐洲的電力和港口等基建，但歐洲多國擔心構成國安風險，遂設立審查門檻，中方的要求料引起歐盟爭議。

波蘭外長茲比格涅夫‧勞周二（22日）曾在Twitter呼籲歐盟，多與美國磋商，批評現在跟中國簽署協定太過倉促。來自德國綠黨的歐洲議會對華關係代表團團長比蒂科費（Reinhard Butikofer）亦針對中方涉強迫新疆維吾爾人勞動的問題，呼籲中方就國際勞工組織（ILO）有關禁止奴役勞工的核心勞動準則作出承諾。

中方領導人周三分別與西班牙首相桑切斯及荷蘭首相呂特通電話，中方指出，當前世界經濟復甦進程艱難，中國統籌新冠疫情防控和經濟社會發展，努力實現全年經濟正增長，將保持宏觀政策的連續性、穩定性和可持續性，為中荷及中歐合作創造更大空間。中方又指，堅定支持歐洲一體化進程，冀看到團結繁榮的歐盟，支持其戰略自主和團結互助，及西班牙在歐盟內發揮更重要作用。

呂特表示，荷蘭願與中國進一步加強交流往來，擴大在經貿、投資、應對氣候變化等領域的合作，期待歐中投資協定盡早達成，促進雙方關係發展。桑切斯亦表示，願與中方共同維護多邊主義，加強應對氣候變化合作，推動新冠疫苗在全球普及接種。