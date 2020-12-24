黑社會組織斂財1億人民幣　主腦判監25年

海南省萬寧市一個黑社會組織，多年來透過強攬工程項目，獨霸大學食堂經營權，敲詐企業及開設賭場等方式，共謀取非法收益高達1億多元人民幣（約1.2億港元）。該組織主腦潘海文等人去年落網，案件周三（23日）於海口中院一審宣判，案中42名被告分別判囚1年3個月至25年不等。

潘海文被指自1990年代起在萬寧市萬城鎮一帶胡作非為，又多次隨意毆打他人。2004年，他通過非法手段當選萬寧市萬城鎮永範村委會黨支部書記、村委會主任，並安排親信在村委會擔任重要職務，控制大小村務，又糾集村眾作打手，對持反對意見的村民報復，逐漸控制農村基層政權。

該組織為強佔土地資源，以村委會的名義非法插手土地糾紛，煽動村民為爭奪土地持械毆鬥。為尋求非法保護，組織拉攏政府職能部門及司法機關領導幹部充當「保護傘」，令組織在萬寧地區長期未受打擊處理。

海口中院認為，案中各被告通過暴力、威脅等手段，有組織地多次實施違法犯罪活動，為非作惡，欺壓群眾，稱霸一方，在萬寧市萬城鎮永範村及周邊地區造成惡劣影響，嚴重影響當地群眾的生產、生活秩序，已具備刑法規定的黑社會性質組織的4個特徵。法院最終判潘海文監禁25年，剝奪政治權利5年，沒收個人全部財產。其弟潘海沖則判囚20年，剝奪政治權利1年，亦沒收個人全部財產。其餘40名被告分別判1年3個月至18年不等的刑期。