印度陸軍參謀長視察中印邊境　擬增兵至10萬人

中印邊境對峙局勢持續緊張，談判仍未取得實質成果。印媒報道，印度軍隊正準備組建7個新營，由1萬名士兵組成，令其部署在邊境的部隊增至約10萬人。印度陸軍參謀長納拉瓦內（Manoj Mukund Naravane）周三（23日）抵達拉達克地區，視察印度陸軍前線及作戰準備情況。

報道指，納拉瓦內在當日早上8時半左右，飛抵拉達克地區的印軍空軍基地，視察印度陸軍別稱為「火力與狂怒軍團」的第14集團軍，並接見剛於今年10月成為該軍團指揮官的梅農（PGK Menon）中將和其他陸軍軍官，聽取局勢評估及檢查士兵度過嚴冬的住處。

中印士兵今年6月在加勒萬河谷地區爆發嚴重肢體衝突，造成人命傷亡後，印度總理莫迪、國防參謀長拉瓦特、納拉瓦等人曾於翌月到訪拉達克地區，向第14集團軍發表講話。兩國已舉行多輪軍事和外交層面的會談，但至今仍未取得任何具體成果。

印媒另引述消息人士指，印度邊境部隊將招募近1萬名新兵，部署在從喀喇昆侖山到喜馬拉雅山延綿3000多公里的中印邊界，進一步加強邊境防禦力量。當地官員指，中印實際控制線正逐步演變成條新的「印巴控制線」，首要是加強與中方長期對峙。雖然印度內政部已批准該部署計劃，但仍需國會內閣同意。即使計劃獲批，新的邊境部隊仍需至少一年時間來招募新兵，接受為期44至46周的訓練，並要更多預算撥款支援。