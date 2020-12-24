台立院表決美豬進口行政命令　民進黨2立委投棄權票

台灣政府宣布明年1月開放讓含萊克多巴胺（俗稱瘦肉精）的美國豬肉（又稱萊豬）進口，引起社會風波。立法院周四（24日）就9項相關行政命令相關修正草案表決，民進黨上午先舉行黨團大會決議，要求黨團立委為黨投票，否則將予以黨紀處分。但該黨立委林淑芬與劉建國在表決「禁萊豬進校園」修正草案時，投棄權票。

立法院會議上午9時開始，在野國民黨團提案增訂學校衞生法第23條部分條文修正草案，禁瘦肉精進校園或優先採用本地豬牛。林淑芬與劉建國投棄權票，但民進黨團仍有人數優勢，最終草案以59票反對、46票贊成，否決國民黨團的修正動議。

林淑芬在Facebook發文稱，多年來為人民守護食品安全，立場從未改變。她坦言對9項相關行政命令仍有許多疑慮，故選擇棄權，「若因堅持理念和價值而被黨處分，我坦然接受」。劉建國被台媒追問是否有來自地方的壓力，僅回覆「我一切泰然」。

國民黨團、民眾黨團上午亦分別舉行黨團大會。在立法院擁有5席的民眾黨團則於表決前召開記者會，重申萊豬進口要落實源頭管理、明白標示、法制作業、另立貨號、赴美查廠，他們又改編聖誕歌曲《Jingle Bells》歌詞，「豬要標，豬要標，萊豬就要標。民眾健康不能換，萊豬就要標。豬要標，豬要標，萊豬定要標。民眾健康不能換，萊豬就要標。」民眾黨團總召集人賴香伶呼籲，民進黨立委應依「民意」投票，而非黨意。