內地多部門印發通知　嚴禁捕獵食用交易野生動物

最高人民法院、最高人民檢察院、公安部及司法部近日印發《關於依法懲治非法野生動物交易犯罪的指導意見》（下稱意見），內容提出依法嚴厲打擊非法捕獵、殺害、食用或非法購買野生動物的犯罪行為，從源頭上防控非法野生動物交易。

為落實十三屆全國人大常委會第十六次會議審議，通過關於全面禁止非法野生動物交易、革除濫食野生動物陋習的決定，以上部門根據有關法律和司法解釋，結合偵查、起訴、審判實踐制訂意見。有關意見於上周五（18日）印發，並從當日實施。

意見提到可被定罪及處罰的行為，包括非法捕獵、殺害國家重點保護的珍貴、瀕危野生動物；違反狩獵法規，在禁獵區、禁獵期或以禁用的工具及方法狩獵，破壞野生動物資源；在禁漁區、禁漁期或以禁用的工具及方法捕撈水產品。

意見要求依法嚴厲打擊非法收購、運輸、出售、進出口野生動物及其製品的犯罪行為，切斷非法野生動物交易的利益鏈條。針對以食用或其他目的非法購買野生動物的犯罪行為，意見指出，任何人知道或者應當知道是國家重點保護的珍貴、瀕危野生動物及其製品，為食用或者其他目的而非法購買，也可定罪處罰。

意見又指，任何人明知他人實施非法野生動物交易行為，仍提供貸款、資金、帳號、車輛、設備、技術、許可證件；或提供生產、經營場所或者運輸、倉儲、保管、速遞、郵寄、網絡信息交換等便利條件或者其他服務；或提供廣告宣傳等幫助行為，均以共同犯罪論處。