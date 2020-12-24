再赴西太平洋　美航母羅斯福號劍指華

中美軍事關係緊張之際，早前爆發新冠肺炎疫情的美國海軍航空母艦羅斯福號，相隔不足半年再次部署。由於隨行只有一艘神盾巡洋艦及兩艘神盾驅逐艦，該航空母艦打擊群很大機會留守西太平洋制衡中國，不會前往中東接替另一艘航空母艦。

美國太平洋艦隊周三（23日）發表聲明，指羅斯福號航空母艦打擊群完成測試作戰能力的「維持演習」（SUSTEX）後，當天展開預先安排的部署。羅斯福號艦長安迪茲（Eric Anduze）指，船員處於最高的戰備狀態，隨時支援美國在全球的利益。

航空母艦打擊群指揮官韋里西莫（Doug Verissimo）表示：「我們準備好向西航行維護海上自由、阻嚇侵略及必要時戰勝任何競爭對手。由長程打擊、資訊戰、防空、到水面及水下作戰，打擊群已經證明它是可靠的戰鬥部隊，有能力在衝突時制海、維護海上安全，以及在和平時間擴展美國的影響力。」此言被指是針對中國。

此外，根據美軍公布的資料，打擊群成員還包括神盾巡洋艦邦克山號、神盾驅逐艦羅素號及芬恩號、第11艦載機聯隊。由於規模相對較小，美媒認為這意味它不會接替現時在中東部署的尼米茲號航空母艦打擊群，在整個部署期間將留守西太平洋。

羅斯福號今年1月至7月部署西太平洋，艦上期間爆發新冠肺炎疫情，被迫暫停部署並在關島檢疫隔離；艦上4,800名船員中，多達1,200人染疫，1名船員不幸病歿。展開今次部署前，打擊群全體人員自上月中起隔離，減低新冠病毒再度登艦的機會。