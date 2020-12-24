內地粟米價格創6年新高　貿易商囤糧加劇

中國農業農村部周四（24日）於北京舉行新聞發布會，介紹元旦和春節期間內地糧食和主要農產品市場和生產形勢。農業農村部市場與信息化司司長唐珂表示，由粟米的產需存在缺口，導致價格明顯上升，目前價格水平為6年來新高，資本炒作和貿易商囤糧加劇。

唐珂指出，今年春節後粟米價格繼續攀升，11月粟米產區批發均價每半公斤1.2元人民幣（約1.44港元），比去年同期上升29.7%，較年初漲幅達31.8%。他分析指，推動粟米價格持續上漲的原因包括生豬產能持續恢復，下游粟米飼料加工需求向好，致消費明顯增加。另東北部分地區粟米因颱風關係，雖然對產量影響不大，但收穫成本增加。

豬價方面，唐珂表示隨着供應持續改善，價格已連續3個月回落。11月能繁母豬存欄同比連續6個月增加，生豬存欄同比也連續5個月上升，預計元旦春節期間豬肉供應量比去年同期明顯增加，豬價在春節前受需求拉動可能小幅上升，但春節後將企穩回落。他表示，如無大範圍災害天氣，預計春節期間主要糧食價格大幅波動上漲的可能性不大。

記者會上有人問到內地今年糧食生產供應情況，和對明年糧食生產的安排，種植業管理司一級巡視員陳友權表示，今年全年糧食總產量約6,700億公斤，較去年增加56.5億公斤。全國糧食人均佔有量達到480公斤左右，高於400公斤的國際糧食安全標準線。明年目標是確保糧食總產量保持在6,500億公斤以上。