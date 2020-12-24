台網紅「館長」槍擊案完成調查　共起訴11名黑幫成員

台灣有「館長」之稱的網紅陳之漢，今年8月在新北市遭槍擊受傷。警方追查後發現，經營健身行業的陳男因涉足其他商品買賣，招不明人士以高額酬金，委託竹聯幫寶和會施俊吉策劃將其槍殺。檢方周四（24日）完成調查，除起訴槍手劉丞浩和施俊吉外，又依違反組織犯罪防制條例等罪一併起訴多名竹聯幫成員。

起訴書指出，寶和會盤據於台北市內夜總會，從事非法暴力恐嚇取財、擄人勒索等活動，並招攬年輕成員，進行槍擊殺人或恐嚇活動，以此發展地盤、獲取暴利。施俊吉從挑選槍手、策劃槍擊過程、制定逃亡路線、藏匿地點、投案過程全部一手包辦，並負責支付槍手安家費及協助安排辯護律師。

施俊吉選定劉丞浩擔任槍殺陳之漢的槍手後，指示他到成吉思汗健身房林口旗艦店勘查現場。劉男犯案前曾向柯姓友人稱「我會消失一陣子，請幫我照顧家人，尤其是弟弟，將來會有人來找你，並請幫忙償還外面的債務 」，之後於8月28日犯案。警方查出，施俊吉事後在幫會的微信群組發訊要求所有人在堂口會合，又命令手下不得議論館長槍擊案，隨後便將25萬元新台幣（約7萬港元）交給幫派成員，再於9月轉交給劉男的柯姓友人。

檢方周四依違反組織犯罪防制條例、恐嚇危害安全、擄人勒贖、恐嚇取財未遂、殺人未遂、槍炮彈藥刀械管制條例等罪，起訴施俊吉和劉丞浩。此外，警方又因寶和會自2018年至今另涉及多次槍擊案，依違反組織犯罪防制條例、擄人勒贖罪起訴寶和會現任及前任會長林修伯和邵伯傑等其餘9人。