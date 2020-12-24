新冠肺炎：男子飛寧波出差確診　所住北京小區封鎖

身穿防護衣的防疫人員進入付男所住的小區。

浙江寧波市衞健委周三（23日）通報一宗外地輸入無症狀感染個案，付姓男患者周二（22日）從北京飛往當地出差。付男所住的北京順義區周三已實施封閉式管理，除對其4名同住家人採樣，亦對其住所及大廈走廊等公共空間環境採取樣本38件，採集同大廈居民樣本84件，經檢測，結果全部無感染，同區近2000名居民亦已接受核酸檢測，暫未有結果。

34歲的付男因要參加研究生考試，按北京市防控要求，於周二上午9時半接受核酸檢測。同日下午4時許，付某及同行同事3人乘坐中國國際航空公司CA8347航班從北京首都機場起飛，同晚8時15分抵達寧波櫟社國際機場。抵達當地後，付某等人乘坐網約車前往奉化，在當地麵店用餐後入住奉化區華僑豪生酒店。

周三凌晨2時半，北京市順義區疾控中心接到第三方檢測公司報告，同日上午經北京市疾控中心覆核，確認付男的核酸檢測結果顯示受感染。寧波市衞健委接獲北京方面通知付男確診感染的消息後，已第一時間安排救護車將付男從隔離酒店轉送到定點醫療機構診治。

截至周三下午5時，寧波當局已排查與付男同行者、同航班機組人員及旅客、網約車司機、酒店和餐館侍應員等260名密切接觸者，並落實集中隔離管控、核酸檢測、追蹤協查等防控措施。目前除付男外，其同行3人及外環境樣本核酸檢測均顯示無感染。