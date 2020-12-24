全國一年破獲3.2萬宗網上黑惡犯罪　公安部：罪犯趨年輕化

公安部表示，內地展開打擊利用資訊網絡實施黑惡勢力犯罪專項行動一年以來，拘捕疑犯1.7萬名，破獲各類刑事案件3.2萬宗，查扣涉案資產近300億元（人民幣，下同，約360億港元）。公安部指出，相比傳統黑惡勢力犯罪，利用資訊網絡實施黑惡勢力犯罪具有罪犯年輕化、組織結構鬆散化、作案分工精細化、犯罪手段「軟暴力」化等特點。

在公安部周四（24日）召開的新聞發布會上，公安部掃黑辦主任刑事偵查局局長劉忠義稱， 犯罪分子年齡層次集中在85後至00後，犯罪成員之間短時間內通過資訊網絡或虛擬身份相互糾集，就可以形成一定規模的犯罪團夥，足不出戶就可以侵害遠在千里之外的受害人。

公安部針對7類網上黑惡犯罪作部署，包括網上套路貸、裸聊敲詐、惡意索賠、負面輿情敲詐、網絡水軍滋事、網絡暴力傳銷和網絡軟暴力討債。據統計，全國疑似網絡套路貸營運機構數量較2019年最高峰下降了86%，裸聊敲詐犯罪發案數自今年6月以來呈持續下降趨勢。

發布會上通報了多宗網上黑惡勢力犯罪典型案例。其中，甘肅蘭州公安機關去年3月打掉以王某燾為首的網絡套路貸涉黑團夥，利用註冊空殼公司從事網絡放貸業務，並委託追數公司利用電話侮辱、威脅，發送PS裸照等方式討債，非法獲利28億多元（約33.7億港元），被害人多達47.5萬多名。今年9月28日，蘭州市中級人民法院判王某燾無期徒刑。

另廣西賀州公安機關今年5月破獲陳某忠等人裸聊敲詐涉黑團夥，自2019年起以高額報酬誘騙大量中國公民偷渡出境到柬埔寨、緬甸等地，勾結當地武裝黑社會勢力，威逼利誘中國公民從事裸聊敲詐等違法活動，作案92宗，700多名受害人遍及全國28個省區市。案中逮捕疑犯13人，扣押凍結涉案資產500多萬元（約600萬港元）。今年9月，陳某忠被賀州市平桂區人民法院一審判處25年有期徒刑。