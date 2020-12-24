萬寧自然保護區違建別墅　已拆除沒收33套

海南省萬寧市政府表示，近日根據中央環境保護督察整改任務要求，對市內茄新省級自然保護區內的違法建築項目完成整改，拆除及沒收區內別墅共33套。

根據《關於落實中央環境保護督察整改任務（序號220）整改完成情況的公示》內容，位於茄新保護區的華潤九里一期房地產項目，因涉及佔用自然保護區面積15.88公頃，被要求嚴肅查處、整改。結合兩輪整改措施，前市林業局、市房管局已責令該地產項目的業主（華潤公司，下同）暫停建設和銷售。另市自然資源和規劃局對項目業主佔用自然保護區罰款20萬元人民幣（約24萬港元）。

在第一輪中央環保督察時未竣工、且在省政府實施雙暫停規定前已銷售的13套別墅，項目業主已退還全部購置款項，並將別墅的建築物和構建物全部拆除，又聘請術技單位恢復森林植被。另同期已建成未銷售的20套別墅，經拆除結構安全性鑑定結果，已拆除其中6套，其餘14套因考慮拆除會造成相鄰住戶安全隱患，故予以沒收。

至於已經建成並銷售的284套別墅，市政府已聘請了生態環境部華南環境科學研究所，針對項目對自然保護區生態影響進行評估，最後由項目業主繳付生態賠償款約1,780萬元（約2,149萬港元）。

公告又指，市紀委監委對前市林業局局長楊儒發對茄新保護區監管不力進行黨內警告、政務記過處分。前市林業局黨組對茄新省級自然保護區站長翁應雲、管理人員梅振波、林永貴、護林員李忠文，因監管不到位被誡勉談話。