深圳市委發表報告　料全年GDP達2.8萬億人民幣

廣東深圳市委近日召開會議，審議通過《中共深圳市委關於制定深圳市國民經濟和社會發展第十四個五年規​​劃和二〇三五年遠景目標的建議》（下稱建議）。會上提及，深圳今年前三季度地區生產總值（GDP）已逾1.9萬億元（人民幣，下同，約2.28萬億港元），比去年同期增長2.6%。另預料，當地全年GDP將突破2.8萬億元（約3.36萬億港元）。

除了全年地區生產總值預計突破2.8萬億元，深圳今年進出口總額亦預計突破1萬億元（約1.2萬億港元），其中出口額更位居內地城市的首位；地均、人均地區生產總居內地城市前列，單位地區生產總值能耗、水耗居全國大中城市最低水平。

建議提到，深圳市已訂立至2035年的遠景目標，如建成具有全球影響力的創新創業創意之都、成為高質量發展高地、城市綜合經濟競爭力世界領先、建成一流法治政府、模範法治社會，營商環境位居全球前列等。

此前，深圳市市長陳如桂在今年1月8日發表政府工作報告時表示，當地已於去年實現「十三五」規劃的地區生產總值目標。據深圳市統計局核算，2019年深圳地區生產總值2.69萬億元（約3.2萬億港元），比2018年增長6.7%。