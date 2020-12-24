深圳市委發表報告 料全年GDP達2.8萬億人民幣
2020年12月24日 22:00
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廣東深圳市委近日召開會議。
廣東深圳市委近日召開會議，審議通過《中共深圳市委關於制定深圳市國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標的建議》（下稱建議）。會上提及，深圳今年前三季度地區生產總值（GDP）已逾1.9萬億元（人民幣，下同，約2.28萬億港元），比去年同期增長2.6%。另預料，當地全年GDP將突破2.8萬億元（約3.36萬億港元）。
除了全年地區生產總值預計突破2.8萬億元，深圳今年進出口總額亦預計突破1萬億元（約1.2萬億港元），其中出口額更位居內地城市的首位；地均、人均地區生產總居內地城市前列，單位地區生產總值能耗、水耗居全國大中城市最低水平。
建議提到，深圳市已訂立至2035年的遠景目標，如建成具有全球影響力的創新創業創意之都、成為高質量發展高地、城市綜合經濟競爭力世界領先、建成一流法治政府、模範法治社會，營商環境位居全球前列等。
此前，深圳市市長陳如桂在今年1月8日發表政府工作報告時表示，當地已於去年實現「十三五」規劃的地區生產總值目標。據深圳市統計局核算，2019年深圳地區生產總值2.69萬億元（約3.2萬億港元），比2018年增長6.7%。