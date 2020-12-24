全國人大發表報告　中國城市餐飲浪費每年逾170億公斤

內地早前發起惜食文化，地方政府及民間先後響應。而全國人大常委會的專題調研組，周三（23日）發表報告，指中國城市餐飲每年食物浪費超過170億公斤。報告所提供的數字仍未包括居民家庭飲食中的食物浪費，反映問題極為嚴重。

人大常委會周三就報告進行審議。報告顯示，消費浪費方面，主要存在於商業餐飲、公共食堂和家庭飲食3個領域，以城市餐飲食物浪費最為顯著。另外，中國在糧食生產、儲存、運輸、加工等環節有損耗情況，每年損失量達350億公斤以上，造成當前國內的糧食損失浪費問題。

專題調研組認為，法律制度尚不健全是導致我國糧食浪費現象突出的一個重要原因。因此報告建議，政府應加快推進珍惜糧食、反對浪費的法治化進程，建立有利於促進糧食節約的法律機制。

內地官媒早前報道，《中華人民共和國反食品浪費法》草案將在全國人大常委會第24次會議中討論，當中要求餐廳張貼標語提醒食客不要浪費食物。同時引導消費者按需適量點餐。若餐廳違背相關規定誘導、誤導消費者超量點餐，將會被有關部門責令改正並給予警告，拒不改正者可被處以1,000元至1萬元人民幣（約1,200至1.2萬港元）罰款。