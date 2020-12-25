全省查處逾1.3萬宗走私案　涉額663億人民幣

廣東省公安廳周四（24日）召開新聞發布會，介紹打擊走私「國門利劍2020」聯合專項行動的進展情況。會上提到今年首11月，全省共查處13,750宗各類走私案件，涉案金額663億餘元人民幣（約795億港元），包括查獲成品油、凍肉、瀕危野生動物、香煙等物品，另今年以來，廣東已集中銷毀走私凍肉製品5,700多噸。

省打私辦常務副主任、省公安廳打私局局長周華山在會上指出，經海關、公安、海警三大緝私執法部門緊密合作，各地各部門建立研判機制打擊走私重點物品。據統計，今年首11月，當局逮捕1,272走私疑犯，判決1,959名走私犯罪人員，全省查獲53宗案值億元以上的案件，查獲凍肉4.3萬噸、成品油62萬噸、瀕危野生動物逾千隻、1.3萬箱香煙、固體廢物165.7萬噸。

周華山指出，廣東瀕臨港澳、海岸線長、交通便利，是全國打擊走私的重點地區和前沿陣地。今年受新冠疫情影響，重點物品境內外差價大，致走私變得持續活躍。而走私凍肉大多來自疫情暴發地區，且未經檢疫，存在病毒傳播風險。為了落實國家常態防控，切斷疫情走私輸入，查扣的走私凍肉第一時間經衞生部門對進行核酸檢測，並在監督下進行無害化處置。