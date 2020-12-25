省政府立法規管生活垃圾　違者個人最高罰2000人民幣

浙江省十三屆人大常委會周四（24日）通過《浙江省生活垃圾管理條例》（下稱《條例》），規定沒有遵照指引處理生活垃圾的人士，個人最高可被罰款2,000元（人民幣，下同，約2,400港元），對單位則最高罰款50萬元（約60萬港元）。《條例》將於明年5月1日起生效。

《條例》從生活垃圾的源頭減量、分類投放、分類收集運輸處理等方面立法，包括制定綠色環保包裝的標準，鼓勵生產者和銷售者回收生活垃圾，可優先使用綠色包裝和減量包裝，禁止部分塑膠製品的生產銷售和使用，住宿服務提供者不得主動提供即棄用品品，引導和製止餐飲浪費，政府採購逐步降低即棄用品品的比例等。

此外，《條例》明確表明，產生生活垃圾單位和個人為責任主體，鼓勵建立生活垃圾分類投放的管理責任制度。同時規定收集、運輸單位應使用符合規定的密閉車輛及船舶，並不得將分類投放的生活垃圾混合收集、運輸等。違反相關規定者將對個人和單位處以上述罰款，而餐飲業、酒店等業者最高可被罰款1萬元（約1.2萬港元）。

浙江是中國唯一在城鄉全面推行生活垃圾分類治理的省份，當地將生活垃圾分為可回收物、易腐垃圾、有害垃圾、其他垃圾四類。目前全省城鎮、農村垃圾分類收集覆蓋面積分別達到90％和85％以上。