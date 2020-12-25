跨國考古團隊驗DNA　證關島原住民源自台灣

台灣傳媒周四（24日）報道，當地考古學者洪曉純參與的跨國研究團隊，早前在美國屬地關島北部的遺址發掘出兩具史前人類骸骨。骸骨的DNA顯示，其親緣關係與菲律賓呂宋島北部及台灣的族群最為接近，得出關島原住民的祖先是從台灣遷移到菲律賓，最後渡海遠赴關島的結論。

來自澳洲國家大學的洪曉純與關島大學教授卡森（Mike Carson）及德國人類學研究所教授斯托內金（Mark Stoneking）等人，於2016年在里蒂迪安角（Ritidian）海灘洞穴遺址，發挖上述骸骨。經DNA分析對比，發現該骸骨的親緣關係與呂宋島的康康奈族（Kankanaey）及台灣的阿美族最為相近。

洪曉純指，有學者近年證實台灣是南島語系的祖源地，另有人指出呂宋島史前遺址的人骨與阿美族的親緣關係最為接近，故證實關島原住民的祖源可追溯至台灣。她另提到，目前可確定南島語族人4,000年前從台灣到菲律賓後，部分人向東遷移到關島及塞班島等地區，而其他族群則向南擴張到印尼及太平洋上的群島。

研究團隊得出上述結論後，也間接證實關島史前島民的航海能力，約3,500年前就具備遠洋航行逾2,000公里的能力，亦是當時全世界最遠距離的航行距離。相關研究成果近日刊登於《美國國家科學院院刊》網站。