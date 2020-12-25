佛山涉黑案16人罪成　判賠生態修復費用近30億人民幣

廣東佛山林鏡泉等16人重大涉黑案，順德區法院周四（24日）一審公開宣判，判處被告人林鏡泉有期徒刑24年6個月，並沒收個人全部財產；其餘15名被告人分別被判囚19年至3年。檢方附帶民事公益訴訟，要求林男等9人賠償生態環境修復等各項費用共29.6億元（人民幣，下同，約35.1億港元），金額全國最高。

此案11月下旬在順德區法院開庭審理，法院以組織、領導黑社會性質組織罪，尋釁滋事罪，聚眾鬥毆罪，行賄罪，串通投標罪，非法採礦罪，組織賣淫罪，非法收購珍貴、瀕危野生動物製品罪，數罪併罰，對林男等人作出上述判決。

順德區法院審理查明，20世紀90年代開始，林鏡泉通過在佛山市三水區經營漁港、夜總會、洗滌用品廠，積累經濟實力，招攬社會閒散人員，實施違法犯罪活動，逐步形成涉黑組織。2000年開始，該組織在北江乾流三水河段大肆非法開採河沙，通過有組織地實施暴力犯罪，非法控制涉案流域河沙開採行業。

自2009年起，該組織又與陳志輝和張淑華的涉黑團夥勾結，在北江的清遠河段大肆非法開採河沙，共同非法獲利超10億元（約11.8億港元）。該組織通過實施尋釁滋事、聚眾鬥毆、組織賣淫、串通投標、非法採礦等，斂取巨額財產。林鏡泉等人同時長期向部分時任當地黨政領導及公安、稅務等國家工作人員行賄，為該組織違法犯罪活動尋求庇護和便利，多名接受行賄的官員被追責。