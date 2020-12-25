捕殺逾千隻黃鼬及刺猬 5人判囚16人被罰款

江蘇南通如皋法院日前就一宗特大非法狩獵案作出一審判決，21名被告共同捕殺1,220隻黃鼬、295隻刺猬，均構成非法狩獵罪，其中5人判囚、16人被罰款。黃鼬、刺猬屬國家保護動物，是具有重要生態、科學、社會價值的陸生野生動物（俗稱「三有動物」）。

案情指出，王翼、王邇兩兄弟12年前到江蘇南通市做小羊皮生意，但2015年生意慘淡，他們便轉為賣黃鼬和刺猬，與案中其他被告約定收購他們捕殺的黃鼬和刺猬。警方去年1月16日接到舉報，得悉他們涉嫌非法狩獵，遂立案調查。同年2月27日，王氏兄弟二人被抓獲，警方從他們的住處搜出大批黃鼬皮、死黃鼬、刺猬皮等動物及其製品，此後其餘19名疑犯後相繼落網。

法院認為，王氏兄弟二人與他人串謀，提供犯罪工具並收購野生動物；其餘19名被告違反狩獵法規，分別使用禁用工具或方法非法狩獵野生動物20隻以上，破壞野生動物資源，情節嚴重，均構成非法狩獵罪。21人屬共同犯罪，且均是主犯。

最終，王翼、王邇分別被判囚2年、1年8個月，另外3名情節較重的被告，分別判處拘役4到5個月不等，適用緩刑。其餘16名被告人被判處罰金3,000元至6,000元人民幣不等（約3,600至7,200港元）。