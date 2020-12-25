省內隔離酒店貴服務差　返鄉港人大吐苦水

香港近日屢爆新增新冠肺炎確診病例，不少港人返回內地避疫。有關注中港交流的媒體平台周四（24日）報道，60名在香港赴惠州隔離的港人，聯名向當局寫投訴信，批評廣東省內的隔離酒店收費昂貴、環境惡劣，而且毫無服務可言，聲稱駐守在酒店的保安態度橫蠻。

年關將至，不少港人趁早返回內地避疫過年，紛紛在深圳、惠州、東莞等地入住隔離酒店。信中指出，他們過關後在未被告知的情況下被送至惠州市龍門縣天然居酒店隔離，到酒店後才知該處單日隔離費用為470元（人民幣，下同，約564港元），包括房費370元（約444港元）、餐費100元（約120港元），餐費必須交，遠遠高於惠州市內隔離酒店平均價格約250元（約300港元），超乎他們的預期和承受能力。

他們得知價格後，試圖與酒店人員交涉，聲稱酒店負責人大聲夾惡，且周圍站住多名保安人員高舉警棍與他們談判。他們無奈只好入住，但之後發現該酒店送餐時間嚴重滯後、飯菜有蟲、雞肉有毛，且不允許他們叫外賣，床單浴袍有污漬，電視無法觀看。

有涉事港人指，有一名4、5歲小女孩摔傷頭部大量出血、且有一個數厘米的傷口，卻未得到酒店妥善照顧，救護車遲遲未到，女孩未被送院，僅由一名醫護人員幫忙止血，而女孩頭部鮮血已沾染床單，母親亦因此不禁坐在地上嚎啕大哭，顯得十分無助。