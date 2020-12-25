農民夫妻「超生」7孩　被罰款71萬人民幣

在四川省資陽市安岳縣拱橋鄉居住的農民劉某華，自1990年代起與妻子相繼誕下7個孩子。未料他早前收到衞健局發出的《社會撫養費徵收決定書》，要求收取「超生」罰款逾71萬元人民幣（約85.2萬港元）。當地政府周三（23日）回應，指巨額罰款雖對劉男造成財政困難，但因他涉嫌違法，不能不依法處罰。

內媒報道指，劉男家庭因「重男輕女」觀念，至第7胎誕下男嬰才停止生育。但他與妻子常年在家務農，經濟狀況差。至近年劉男外出工作駕駛挖掘機謀生，家中經濟條件才稍微緩和，未料去年3月收到計劃生育委員會辦公收寄來的處罰通知，無力繳納社會撫養費。

拱橋鄉計生辦負責人周三透露，前年11月，鄉政府受縣衞健局委託，對劉男家庭立案調查，發現兩人於2009年4月21日生育第7個孩子，最大的孩子已經成家，最年幼的正就讀小學，遂對其違法生育行為徵收社會撫養費。至去年3月，劉男向有關部門申請分期繳納並獲批，惟他第一次繳納期限屆滿後，未再按期繳納。

縣衞健局事後向法院申請對劉的家庭強制執行罰款命令，至今年9月1日裁定，劉男和妻子的違法生育行為發生於2009年，施行徵收社會撫養費的依據應為2004年修訂的《四川省人口和計劃生育條例》，惟衞健局依據2014年修訂的《生育條例》，法院認為不符合法律規定的強制執行條件，因此判定不准予執行。

負責人事後指出，此前相關工作人員曾對劉男作出調查，但後者不願配合，加上其「超生」的資料文件早前因辦公室遇上水浸等原因受損，遂遲遲沒有向其徵收社會撫養費。劉男案件已拖延數年，連累多名工作人員受處分。當局正就法院判決，考慮重新對劉男及其妻子擬訂新一份的《社會撫養費徵收決定書》。