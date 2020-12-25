新冠肺炎：台新增4宗確診病例　均屬境外輸入

台灣中央流行疫情指揮中心周五（25日）公布，全台新增4宗新冠肺炎確診病例，均屬境外輸入，患者分別自菲律賓、印尼、巴基斯坦及美國入境。目前台灣累計780宗確診、7人死亡。

菲律賓患者是一名30多歲女性輸入勞工，本月10日到台工作，隔離期滿前夕周三（23日）接受核酸檢測，周五確診。由於她檢疫期間未與他人接觸，故無密切接觸者。

印尼患者是一名40多歲女患者，本月16日抵台，入境時有流鼻水症狀，因自覺症狀輕微故未通報機場檢疫人員，入境後至酒店接受隔離。她的症狀其後變得嚴重，出現鼻塞、咳嗽症狀，自行服藥後症狀改善，因周三仍有咳嗽症狀，於是上報採檢，周五確診。她的同機前後座位11名乘客需居家隔離，19名機組人員因有適當防護，列自主健康管理。

台灣一名50多歲男子上月到巴基斯坦探親，本月14日出現咳嗽於當地就醫。他周三回到台灣，因仍有症狀，於機場主動告知檢疫人員並採檢，周五確診。因同班機前後二排座位無其他旅客，且機組人員已出境，故無人被列為密切接觸者。

台灣一名40多歲男子，長期在美國工作，周日（20日）與家人一同回國，兩日後出現流鼻水、發燒及喉嚨痛症狀，接受核酸檢測，周五確診。該個案有15名密接者、3人需居家隔離、12人列自主健康管理。