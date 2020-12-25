台立法院通過美豬進口行政命令　國民黨提食安公投

台灣將於明年進口含有瘦肉精的美國豬肉（又稱萊豬），立法院周四（24日）通過9項行政命令。惟外界質疑相關行政命令倉卒通過，而地方和中央在瘦肉精含量方面有出入，牴觸行政命令。行政院長蘇貞昌周五（25日）表示，會做好規範。國民黨未能在立法院內阻止萊豬進口，決定轉戰食安公投，呼籲台灣的中選會勿行政技術干擾，盡快通過首階段連署。

部分縣市政府在行政命令通過前，已表明限制瘦肉精「零檢出」，與當局措施不同，差異大。蘇貞昌表示會根據相關法律規定，行使主管機關的權責，在了解相關情形後，會做規範公布。蘇又強調，政府日後會嚴格把關，會逐批檢驗美國進口豬肉，學校學生的午餐都會使用本地豬肉。

新北市長侯友宜表示，雖然在立法院擋不住萊豬，但會從地方政府嚴格把關，讓民眾清楚自己的選擇，希望有關當局訂立統一做法。國民黨主席江啟臣周四表示，立法院的表決證明代議制度失靈，無法真正代表民眾和民意，該黨已針對萊豬進口提出公投案，訴諸直接民權，由民眾選擇。

國民黨文傳會主委王育敏周五召開記者會，指中選會從上周開始審查國民黨送出的連署單，惟至今未收到回覆。國民黨送出的連署只有2萬多份，希望中選會盡快完成審議，開展第二階段連署。

對美台關係方面，蘇認為，台灣以外貿為主，對雙方貿易關係、戰略關係非常重要，為台灣創造更多機會。經濟部表示，此次通過相關行政命令，展現台灣重視國際標準的態度和決心，提高台美雙邊貿易協定及區域經濟整合的能力；並將與相關部門和做，確保民眾食品安全。