杉木樹煤礦滲水致4死 15人被問責

位於四川宜賓市的川煤集團芙蓉公司杉木樹煤礦，去年12月14日發生滲水事故，導致至少4人死亡，四川省紀委介入調查。中紀委周五（25日）通報，目前已有15人被問責。

通報指，杉木樹煤礦前黨委副書記、礦長袁修竹，是該煤礦防治水工作的主要責任人，但他監督不力，被撤銷黨內職務處分，其礦長職務也被免去。同時，杉木樹煤礦黨委副書記王銀彬（主持黨委工作），被予以黨內嚴重警告處分；杉木樹煤礦黨委委員、總工程師楊松，被處以黨內嚴重警告、政務記大過處分。

四川芙蓉集團實業有限責任公司黨委書記、董事長徐家雷，是公司防治水工作主要責任人，但他對防治工作重視不夠、安全措施落實不到位，受到黨內警告處分。

川煤集團黨委書記、董事長景宏年等5人因督促檢查不力、履職不到位，受到黨內警告處分或批評教育、談話誡勉、書面誡勉。景宏年因涉嫌其他違紀違法問題，目前正受查。其他相關責任人，也分別受到黨紀政務處分。

杉木樹煤礦隸屬於四川芙蓉集團實業有限責任公司，近年不止一次發生致命礦難事故，除去年滲水事故導致4人死亡外，2003年就曾發生煤氣爆炸，致7人死亡，2014年井下發生頂板事故，造成1人死亡；2016年11月杉木樹煤礦因違反規定被罰。