國內頻傳缺電危機　內媒：推動再生能源所致

內地多個地區近日傳出限電、停電，國新辦隨後發布白皮書提倡推動可再生能源。內地傳媒周五（25日）引述業界人士報道，認為國內的能源結構才是缺電問題的癥結所在，倘若面臨特殊天氣或氣候，就會導致水電、風電和太陽能就無法穩定供電。

報道以湖南省為例，該省以水力發電為主，其發電量佔31%，但每當到冬季的枯水期便無法正常發電。雖然當地近年積極發展的風力發電，但同樣遇到冰雪等天氣，風力發電的葉片一旦結冰，就無法正常運轉。

文章指，內地曾在2002年發生涉及12個省份的「拉閘限電」，但至今全國發電量比當年增加超過6倍，預計四川、重慶、湖北、廣東等地供電形勢仍然嚴峻。業界人士分析，上述問題歸於國內能源結構所致，包括過往是主力電源的煤炭，至今年11月進口量僅1,167萬噸，比去年減少達43.8%；加上國家「去產能」、「控產量」政策下，煤炭價格上升，導致相關企業出現虧本等問題。

報道指，多個省份雖然近年發展煤電之外的其他電源，惟隨着近日限電危機再現，有地方政府再次關注是否興建核電廠，並在近年的全國兩會提案及建議。目前內地只有河南、河北、四川、廣東、福建等10多個省份有布局核電，截至去年底內地非化石能源發電中，核電佔比不到6%，分析認為或有較大的發展空間。