曾扣押華為設備美資代工廠　被迫變賣珠海子公司股份

美國企業偉創力去年在華府將中國科企華為及其子公司列入黑名單後，曾扣押華為總值7億元人民幣（下同，約8.1億港元）的物料和設備，華為其後把偉創力剔出供應鏈。有指偉創力自此停工停產，近日更將其位於珠海的子公司偉創力實業的全部股份賣出。

領益智造周二（22日）發布公告顯示，公司擬通過全資子公司深圳市領懿科技發展有限公司，收購偉創力子公司偉創力實業的100%股權，交易作價為3.85億元（約4.58億港元），成事後領益智造將擁有偉創力實業的土地和廠房。

財務數據顯示，偉創力實業去年淨利潤虧損3.17億元（約3.77億港元），而資產總額亦急劇下降。至去年末，偉創力實業的資產總額是10.28億元（約12.22億港元），但到上月底，其資產總額驟降至2.07億元（約2.46億港元）。

分析指，偉創力實業停工停產後，可能需透過變賣資產獲利。有內地網民指偉創力損人害己，純粹是咎由自取；亦有網民指偉創力與中國政府作對，有困難時就被美國政府遺棄。另有人認為外資撤離非好事，憂慮若偉創力撤離，會有大量工人失業。