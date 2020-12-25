游族網絡董事長因病救治無效亡　傳遭落毒涉高管內鬥

內地遊戲公司「游族網絡」董事長暨總經理林奇，近日傳出遭人落毒入院，但消息稍後被公司聯席總裁否認。該公司周五（25日）晚上獲林奇的屬通知並發出公告，林奇因病救治無效於當日逝世。

遊族網絡周五在官方微信公眾號，發布名為「再見少年」的文章，寫道；「你，看透不美好仍相信美好，見過不善良卻依舊善良。我們，會在一起，繼續善良，繼續相信美好，繼續和一切不善良戰鬥。」遊族網絡又表示，林奇持有的公司股份，將按法律、法規辦理繼承手續。

遊族網絡周三（23日）晚曾發布公告，指林奇日前因身體不適入院，經治療目前狀況穩定並持續好轉，但未有明確指出林奇住院的原因。上海警方同晚則發出通報，指某醫院在本月17日發現39歲男病人林某疑似中毒，警方接報後立即開展偵查，林男的同事許某有重大作案嫌疑，許男事後被警方依法刑事拘留。

惟外界盛傳，林奇被投毒的事件涉及高管內鬥，有內媒聲稱疑犯許某正是游族網絡前董事、現任子公司「三體宇宙」的行政總材許垚。惟遊族網絡聯席總裁陳芳曾於周三回應，指公司沒有內鬥，強調流言才是毒藥，呼籲大眾勿傳播有關訊息。