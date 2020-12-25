全國掃黑辦掛牌督辦案件　首8個月2810名罪犯被判刑

全國掃黑辦周五（25日）在北京召開新聞發布會，中央政法委秘書長、全國掃黑辦主任陳一新在會上指出，過去8個月來，111宗全國掃黑辦掛牌督辦案件，已有2,810名涉黑涉惡罪犯被判刑，過半數犯人被判囚5年以上。另在過去一個月，共搗破471個涉黑、涉惡的犯罪集團。

陳一新表示，過去一個月，全國分別搗破127個涉黑組織、354個涉惡犯罪集團，另涉黑涉惡腐敗和「保護傘」存量案件，辦結率分別達100%和99.4% ，充分彰顯當局除惡務盡的堅定決心。今年以來，全國法院一審涉黑、涉惡審結的案件數，分別比去年同期增加115.3%和142.7%，生效判決的財產刑執行到位率達86.4%，「案件清結」、「黑財清底」的任務正加速完成。

另外，陳一新又提到，經各地部門深挖徹查、拘捕逃犯，嚴查任何黑惡勢力及其「保護傘」僥倖過關的可能，在陝西公安機關本月4日在西安拘捕全國掃黑辦掛牌的最後一名境內目標逃犯馬鈺軍後，「逃犯清零」行動的1,712名目標，目前已有1,645人歸案，當中1,465名境內逃犯全數到案。

針對下一步工作，陳一新指，全國掃黑辦將堅決落實黨中央決策部署，推動持之以恒、堅定不移地打擊黑惡勢力及其「保護傘」，讓城鄉更安寧，打好專項鬥爭收官戰、除惡務盡殲滅戰。