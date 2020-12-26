富二代撞爛758萬新台幣超跑　找朋友頂罪被揭發

台灣台北市信義區松隆路上一輛價值758萬新台幣（約208萬港元）的瑪莎拉蒂雙門跑車GranTurismo，周五（25日）清晨6時許衝上分隔島撞到標誌杆後，整輛車卡在分隔島上，車頭半毀。警方到場時，現場兩名男子其中一人坦承駕車肇事，但詢問後發現是「頂包」。警員事後致電通知車主兒子，對方最初坦承肇事，其後再問為何不顧而去卻掛斷電話。

警方到場時，現場有兩名年輕男子出現，其中一名25歲竺姓男子自稱是司機，並向警員稱在信義區與友人狂歡慶祝後開車接載友人，從松隆路101巷開出來時，因天雨視線不良，沒注意到路中有分隔島，整輛車直撞上去。

事後，警員將竺男帶回警局偵訊，不料他供詞不一，事發時車子是違規左轉松隆路撞上分隔島，但他辯稱是直行松隆路撞上。警方察覺有異遂調閱閉路電視，卻發現從司機位下車的男子與竺男穿着不一，後者自知無法躲過警方法眼，只好坦承是坦承當時開車的是25歲王姓男子，撞車後已離開現場。

警員事後查出該輛瑪莎拉蒂跑車，為王男的父親所有，透過王父連繫兒子。但警方致電對方希望他到案說明，後者起初坦承肇事，惟警員追問時，王竟然直接掛斷電話，後來完全不再接聽。警方表示會持續連繫，如王男沒回應，將依肇事逃逸發通知書，請他到案說明。