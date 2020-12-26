戀上「也門戰地軍醫」　台婦欲匯款幸獲警勸阻

台灣的桃園市觀音區1名57歲的高姓婦人，2年前透過Facebook認識一名自稱在也門當軍醫的男子，後者以甜言蜜語展開追求，讓高婦以為墮入情網。男方隨後以受傷無法工作為由，需要5.6萬元（新台幣，下同，約1.54萬港元）支付醫藥費及離營費用，高婦信以為真，日前赴郵局欲匯款，職員察覺有異報案，經員警到場勸說後，順利攔阻詐騙。

警方表示，高婦指與男方無話不談，甚至互稱老公老婆，讓她誤以為遇到第二春，逐步落入詐騙圈套。男方見高婦卸下戒心防，便謊稱自己在工作中受傷，但營區內醫療資源不足，需要5.6萬元離開營區到外面的醫院治療，並提供一組帳戶。男子怕謊言被拆穿，還要求高婦在匯款時，向職員表示是要給父親的醫療費。

高婦周四（24日）前往郵局匯款，並依照男子指示向職員謊稱是要給父親的費用，但行職員查看高婦填寫的受款人，很明顯是女性的名字，於是向高婦詢問，她才支支吾吾說出匯款目的，職員隨即報警。

草漯派出所巡佐李成權、警員許滋芳、林奕宏前往了解，發覺這是常見的詐騙手法隨即向高婦勸說，高婦得知遭詐騙後，連忙向警方道謝。高婦表示，在家帶孫子太無聊才會上網交友，沒想到竟是一場騙局，以後會更加小心。