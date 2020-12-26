警破特大運送他人偷越國境案　主犯獲刑12年

廣西崇左市寧明縣人民法院近日審理當地一宗特大組織、運送他人偷越國境案。此案主犯黃某登因犯組織他人偷越國境罪，被判處12年有期徒刑、並罰款10萬元（人民幣，下同，約港12萬港元）。其餘18名同案被告亦分別被判囚1年3個月至5年不等，罰款8,000至5萬元（約9,600至5萬港元），是廣西邊境近年以來對偷渡類犯罪行為做出的最嚴厲判決。

崇左邊境管理支隊周五（25日）通報上述案件，指在去年底掌握一條以黃某登為首的組織、運送他人偷越國境犯罪團夥線索，經過數月偵查，發現一個分布崇左、南寧市的偷渡鏈條，共10多名成員，內部組織嚴密、分工明確。

至今年1月至3月期間，當局成立專案組多次果斷出擊，先後在南寧市橫縣多處查獲4輛接客車、1輛旅遊巴，拘捕涉案司機4人、非法入境外籍人員74人。後在崇左羅白高速路口、合那高速通往南友高速岔口等地，拘捕共組織運送他人偷越國境犯罪分子5人，查獲非法入境外籍人員17人，查扣涉案車輛5輛。至3月21日，一舉拘捕黃某幹、農某、麻某等涉案人員，查獲非法入境外籍人員18人。

今年以來，當局共破獲157宗偷渡刑事案件，搗破52個組織運送團夥，拘捕507名犯人，查獲非法入境外籍人員852批、4,246人。