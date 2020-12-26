台當局擬推「智能身份證」換領計劃　民眾憂個資外洩

台灣的內政部擬於明年7月推出「智能身份證」（台稱數位身份證New eID），卡上含有電子晶片，儲存持有人的個人資料。當局原計劃下月先在新竹市試行，惟民眾擔憂新證存在資料安全與私隱風險，拒絕換領，市政府周五（25日）決定暫緩計劃。

台內政部今年10月公布，計劃先在澎湖縣、新竹市和新北市進行小規模試驗，隨後縮減為新竹市，試驗計劃由民眾自願參加換證。內政部表示，舊有證件為紙卡，無法使用網上申請和網絡服務；防偽措施已不足以保障民眾個人訊息，遂決定推行更換新證。有民眾表示，更換新證後更容易外洩個資，而政府相關配套保護不足等，在此情況下不應推行。

專家認為，推行試驗是將新竹市民當作白老鼠，並將資安與隱私風險轉嫁到市民身上，在配套措施尚未完備、未立法明確授權之前，不應試辦。台灣人權權促進會秘書長施逸翔指，內政部過去一直無法清楚說明政策的完整性，不尊重新竹市民。

針對民眾及專家團的反彈聲浪，新竹市政府坦承近期收到不少市民透過民意信箱反應，也有專家團體提出意見，經過蒐集相關意見以及多次跟當局溝通協調，決定暫緩試辦。專家建議，政府應出整體隱私風險評估報告，應對潛在的風險及人權侵害。