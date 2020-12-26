毒販拒捕民居爆槍戰　放火燒屋後吞槍亡

廣西防城港上思縣一名韋姓男子，日前因販運毒品被警方追捕，期間開槍擊中警員胸口，雙方在民居內爆發槍戰。韋一度縱火燒屋，更揚言以手榴彈炸樓；警方隨即攻入，證實其已自殺。警方周五（25日）公布，全案起出7公斤海洛英，6支槍械；凍結涉毒資金146萬元人民幣（約173萬港元）。

通報交代，當局在2018年發現韋男的越南籍妻子阮某，夥同他人在境外將20塊海洛英偷運至上思縣，警方當場繳獲6.9公斤毒品；韋男逃逸。今年11月中旬，警方發現韋男及其團夥頻繁在崇左中越邊境一帶活動，疑涉毒品犯罪。

12月15日凌晨，當局獲悉韋男團夥再度販毒，遂派人追蹤抓捕，隨後在上思縣及憑祥市共抓獲4名販毒成員。當日下午6時許，警方到上思縣城一民居抓捕主腦韋男。

在警方破門而入時，韋男發難，向警員連開多槍，1警胸部中彈，幸穿着防彈衣，無生命危險。警方開槍還擊，退至大門外警戒圍堵，並向韋喊話要求其投降，不料他縱火焚燒住所。12月16日凌晨2時30分，武警特戰和公安特警部隊強行攻入。案發期間，警方一度疏散附近居民，更組成戰時指揮部以作出部署。