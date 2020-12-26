全國人大通過刑法修訂案　12歲殺人傷人須負刑責

十三屆全國人大常委會第24次會議周六（26日）在北京閉幕，會上表決通過《刑法修正案（十一）》，將對法定最低刑事責任年齡作個別下調，規定12歲或以上低齡未成年人，若實施故意殺人、故意傷害等犯罪行為，應當負刑事責任，新法例將於明年3月1日起施行。

《刑法修正案（十一）》對現時內地行使的刑法作出多處修改，當中令人關注的是，將需負法定刑事責任的最低年齡下調至12歲。修正案指，已滿12歲、未滿14歲的人若犯故意殺人、故意傷害罪，致人死亡或以特別殘忍手段，致人重傷造成嚴重殘疾，情節惡劣，將經最高人民檢察院核准追訴，應當負刑事責任。

同時，已滿14歲、未滿16歲者若犯故意殺人、故意傷害致人重傷或者死亡、強姦、搶劫、販賣毒品、放火、爆炸、投放危險物質罪者，同樣應當負刑事責任。而已滿16歲犯罪，亦應當負刑事責任。對依照上述規定追究刑事責任的未滿18歲者，則按案情從輕或者減輕處罰。因未滿16歲不予刑事處罰者，責令其父母或其他監護人加以管教，必要時依法專門矯治教育。

內地近年發生多宗未成年人涉及刑事的案件，當中令人關注的是遼寧大連一名13歲蔡姓少年，去年因姦不遂殺害10歲王姓女童，惟前者因未滿14歲免於刑責，僅遭警方收容教養3年。王母事後向蔡男及其父母提起民事訴訟，案件在今年8月宣判，法院判處蔡的父毋須向王的家人公開賠禮道歉，並賠償約128萬人民幣（約144萬港元）。但內地社會對判決有異議聲音，要求政府關注及修改法定最低刑事責任年齡。